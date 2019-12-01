Movimiento Ciudadano Michoacán traza la ruta de trabajo rumbo a los nuevos retos en el estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 21:47:39

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- La Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, encabezada por el coordinador estatal Víctor Manríquez González, sostuvo una reunión de trabajo en la que se estableció la estrategia a reforzar en los próximos días en el territorio estatal.

El líder estatal señaló que la Fuerza Naranja es hoy la fuerza política que está marcando la diferencia, porque se construye desde la ciudadanía, con un proyecto que escucha, atiende y propone soluciones reales a los problemas que se tienen.

“Estamos más que listos. En los próximos días vienen proyectos que van a mover a todo Michoacán, porque la Fuerza Naranja ya se siente en cada rincón del estado. Aquí vamos juntas y juntos, trabajando con la gente y para la gente”, destacó el coordinador estatal.

Durante la reunión, se acordó fortalecer la presencia territorial en cada municipio, con un mensaje cercano, honesto y de resultados, reiterando el compromiso de Movimiento Ciudadano con una nueva forma de hacer política, transparente, incluyente y libre de viejas prácticas.

Hizo mención que es momento de abrirle paso a las y los ciudadanos, para que sean protagonistas de las decisiones que transformen al estado, construyendo un proyecto colectivo que devuelva la confianza en la política.

Dio a conocer que se continuarán con la campaña de afiliación, con la inauguración de las casas ciudadanas e instalando las comisiones operativas municipales, para fortalecer estructuras, entre otras acciones.