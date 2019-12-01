Movimiento Ciudadano Michoacán traza la ruta de trabajo rumbo a los nuevos retos en el estado

Movimiento Ciudadano Michoacán traza la ruta de trabajo rumbo a los nuevos retos en el estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 21:47:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- La Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, encabezada por el coordinador estatal Víctor Manríquez González, sostuvo una reunión de trabajo en la que se estableció la estrategia a reforzar en los próximos días en el territorio estatal.

El líder estatal señaló que la Fuerza Naranja es hoy la fuerza política que está marcando la diferencia, porque se construye desde la ciudadanía, con un proyecto que escucha, atiende y propone soluciones reales a los problemas que se tienen.

“Estamos más que listos. En los próximos días vienen proyectos que van a mover a todo Michoacán, porque la Fuerza Naranja ya se siente en cada rincón del estado. Aquí vamos juntas y juntos, trabajando con la gente y para la gente”, destacó el coordinador estatal.

Durante la reunión, se acordó fortalecer la presencia territorial en cada municipio, con un mensaje cercano, honesto y de resultados, reiterando el compromiso de Movimiento Ciudadano con una nueva forma de hacer política, transparente, incluyente y libre de viejas prácticas.

Hizo mención que es momento de abrirle paso a las y los ciudadanos, para que sean protagonistas de las decisiones que transformen al estado, construyendo un proyecto colectivo que devuelva la confianza en la política.

Dio a conocer que se continuarán con la campaña de afiliación, con la inauguración de las casas ciudadanas e instalando las comisiones operativas municipales, para fortalecer estructuras, entre otras acciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Es vinculada a proceso mujer ligada a homicidios de colaboradores de Clara Brugada
Son identificadas las 3 mujeres que fallecieron luego de incendio en un centro de rehabilitación en Monterrey; dos eran menores de edad 
Julio César Chávez Jr. fue visto entrenando box en un gimnasio de Hermosillo; está en espera de su próxima audiencia 
FGE de Guanajuato investigará si mujer herida y camioneta baleada en Celaya guardan relación entre sí
Más información de la categoria
Riesgo latente: Alcaldesa de Queréndaro despacha fuera del municipio por amenaza de carteles, reconoce dirigente del PVEM Michoacán
Se registran motines en dos prisiones de Guatemala por traslado de líderes pandilleros
Busca Torres Piña poner fin a los “moches” en la FGE de Michoacán 
Se espera incremente hasta un 45% de ventas de útiles escolares y otros sectores relacionados en Querétaro; indicó René Loya Poletti
Comentarios