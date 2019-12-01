Movimiento Ciudadano Michoacán define ruta de trabajo 2026 para fortalecer estructura y presencia territorial

Movimiento Ciudadano Michoacán define ruta de trabajo 2026 para fortalecer estructura y presencia territorial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 17:40:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán, a 10 de enero del 2026.– El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó una reunión de trabajo con la Comisión Operativa Estatal, en la que se definieron las líneas estratégicas que se seguirán durante este 2026, con el objetivo de ampliar la presencia del movimiento, llegar a más ciudadanas y ciudadanos y consolidar la estructura partidista en la entidad.

 

Durante el encuentro, en el que participaron la coordinadora de la Bancada Naranja en el Congreso del Estado, Grecia Aguilar Mercado; el Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Carlos Herrera Tello; integrantes de la Comisión Operativa Estatal, delegadas y delegados regionales, así como las y los regidores de Morelia Kathia Ortiz y de Lázaro Cárdenas Marvin Toledo, se coincidió en la necesidad de redoblar esfuerzos y fortalecer el trabajo en territorio.

 

Víctor Manríquez subrayó que este 2026 será un año clave para estar aún más cerca de la gente, escuchar sus necesidades, organizar a la ciudadanía y convertir las ideas en acciones concretas que generen resultados para Michoacán.

 

“Movimiento Ciudadano seguirá construyendo desde el trabajo en equipo, con unidad y cercanía con la sociedad. El compromiso es claro, seguir recorriendo el estado, fortalecer la organización y hacer que las cosas sucedan, así como continuar con la campaña de afiliación, la apertura de más casas naranjas y tener instaladas todas las comisiones operativas en la entidad”, expresó el coordinador estatal.

 

Finalmente, destacó que el trabajo del movimiento no se detiene y que, de la mano de sus liderazgos y representantes populares, Movimiento Ciudadano continuará avanzando con una agenda ciudadana que responda a las causas y demandas de las y los michoacanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere un individuo tras ser arrollado por el tren en Yurécuaro, Michoacán
“Están disparando contra mi hermano”: Memo Valencia alerta de balacera contra su hermano René en la zona lacustre de Michoacán
Suman tres policías muertos por emboscada en Zamora, Michoacán; un auto asegurado, sin rastro de los atacantes
Fiscalía de Guanajuato esclarece más de 20 homicidios y logra 34 detenciones durante diligencias de fin de año
Más información de la categoria
“Están disparando contra mi hermano”: Memo Valencia alerta de balacera contra su hermano René en la zona lacustre de Michoacán
Suman tres policías muertos por emboscada en Zamora, Michoacán; un auto asegurado, sin rastro de los atacantes
Ataque con drones sacude El Salitre de Estopila: explosivos dañan viviendas y dejan a joven gravemente herido en la Costa Sierra de Michoacán
Secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz niega detención; habría sido citada a declarar
Comentarios