Movimiento Ciudadano Michoacán consolida estrategia territorial rumbo a los nuevos retos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 20:26:42

Morelia, Michoacán, a 13 de enero del 2026.– Con el objetivo de fortalecer la organización política y afinar la ruta de trabajo en el estado, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, encabezó una reunión de evaluación distrital con integrantes de la Comisión Operativa Estatal, delegados regionales y liderazgos del partido.

Durante el encuentro, se realizó un análisis puntual de la situación política y organizativa de cada distrito, con el propósito de identificar fortalezas, áreas de oportunidad y definir acciones concretas que permitan consolidar la presencia territorial de la Fuerza Naranja en Michoacán.

Víctor Manríquez subrayó que el momento político exige unidad, compromiso y trabajo en equipo, valores que dijo, son la base para avanzar con rumbo claro y con mayor fuerza. “Cuando cerramos filas y trabajamos de manera coordinada, Movimiento Ciudadano se fortalece y se convierte en una verdadera opción para las y los michoacanos”.

En la reunión participó el delegado nacional de la Fuerza Naranja en la entidad, Carlos Herrera Tello, quien reconoció el esfuerzo organizativo que se realiza en Michoacán y llamó a mantener una dinámica cercana a la ciudadanía, con visión estratégica y responsabilidad política.

El coordinador estatal reiteró que Movimiento Ciudadano continuará construyendo un proyecto sólido, moderno y competitivo, sustentado en la organización territorial, la formación de cuadros y la cercanía con la sociedad. “Con todo, amigas y amigos, vamos a seguir avanzando”.