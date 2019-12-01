Movimiento Ciudadano Michoacán condena el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez

Movimiento Ciudadano Michoacán condena el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 00:17:12
Morelia, Mich., 1 de noviembre de 2025.- Movimiento Ciudadano en Michoacán condena enérgicamente el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, un hecho que indigna y enluta profundamente a la sociedad michoacana y especialmente a las familias uruapenses. 

 

Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos, colaboradores y al pueblo de Uruapan, ante esta irreparable pérdida. La violencia no puede ni debe normalizarse; ninguna persona dedicada al servicio público debe perder la vida por cumplir con su deber y todas y todos los ciudadanos deben tener garantías de seguridad.

 

El Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, manifestó sus condolencias por los hechos al pueblo de Uruapan, familiares y amigos y llamó a que se garantice la justicia, la seguridad y la paz y demandó que este ni ningún otro crimen queden impunes.

 

“Expresamos toda nuestra solidaridad a la familia del alcalde Carlos Manzo y al pueblo de Uruapan, exigimos que no haya impunidad. Es momento de redoblar los esfuerzos para devolverle la paz a Michoacán y a México.”

 

Desde Movimiento Ciudadano hacemos un llamado urgente a los gobiernos estatal y federal para fortalecer las acciones de seguridad y garantizar la vida, la paz y la justicia que merecen las y los ciudadanos.

 

Movimiento Ciudadano hace un llamado a la Federación a replantear la estrategia de seguridad y fortalecer la coordinación con los estados y municipios del país por la construcción de una nación donde la justicia, la seguridad y la dignidad humana sean los pilares de la vida pública.

