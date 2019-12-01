Movimiento Ciudadano fortalece su proyecto en Michoacán, con estructuras sólidas y ciudadanos comprometidos: Víctor Manríquez

Movimiento Ciudadano fortalece su proyecto en Michoacán, con estructuras sólidas y ciudadanos comprometidos: Víctor Manríquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 22:18:21
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Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de 2026.- La construcción de un proyecto político sólido comienza con organización, visión compartida y la capacidad de escuchar a la sociedad; bajo esa premisa, Movimiento Ciudadano en Michoacán fortalece su trabajo interno y su presencia territorial, con la convicción de que las nuevas ideas y las causas ciudadanas deben ocupar un lugar central en la vida pública del estado.

En reunión con integrantes de la Comisión Operativa Estatal y parte de su equipo de trabajo, Víctor Manuel Manríquez González, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, revisó el avance de las estructuras municipales y las acciones que permitirán dar continuidad al trabajo organizativo en las distintas regiones de Michoacán.

El encuentro permitió intercambiar perspectivas sobre los retos del partido, la coordinación entre sus equipos y la importancia de construir una estructura cercana a la gente, capaz de reconocer las particularidades de cada municipio y convertir las inquietudes ciudadanas en propuestas que contribuyan al desarrollo de la entidad.

Como parte de esta dinámica, Movimiento Ciudadano impulsa foros y talleres que promueven la participación, el intercambio de ideas y la formación política, convencido de que los proyectos con futuro se construyen con apertura, preparación y una relación permanente con la sociedad.

“Seguimos trabajando con rumbo claro y muchas ganas de volver a recorrer Michoacán; lo que viene nos encuentra unidos, con energía y listos para darlo todo con la fuerza naranja”, expresó Víctor Manríquez González, al destacar la disposición de los equipos para seguir sumando esfuerzos y fortalecer el trabajo en territorio.

De cara a los desafíos de Michoacán y a los próximos procesos democráticos, el coordinador estatal subrayó la importancia de mantener una organización cohesionada, con objetivos claros y capacidad de construir una alternativa política desde las ideas, la participación ciudadana y el compromiso con las distintas causas sociales.

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