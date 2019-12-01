Movimiento Ciudadano fortalece su presencia en Madero con la inauguración de la Casa Naranja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 16:07:09

Madero, Michoacán, a 19 de enero del 2026.– Con el objetivo de seguir consolidando la organización y el trabajo territorial de Movimiento Ciudadano en el estado, el coordinador estatal del partido en Michoacán, Víctor Manríquez González, inauguró la nueva Casa Naranja en el municipio de Madero, un espacio que será punto de encuentro, diálogo y acción ciudadana.

Durante el evento, destacó que la llegada de la Casa Naranja a Madero representa un paso firme en la construcción de un movimiento cercano a la gente, comprometido con las causas sociales y con la transformación de los municipios desde lo local.

“La Fuerza Naranja ya está presente en Madero, y eso nos llena de entusiasmo y compromiso. Aquí venimos a organizarnos, a escuchar y a trabajar junto a la ciudadanía”, afirmó.

El coordinador estatal subrayó que Movimiento Ciudadano avanza con convicción y trabajo en equipo en cada región del estado, con una visión clara de futuro para Michoacán.

“Juntos, con organización, convicción y trabajo colectivo, vamos a lograr grandes cosas por Madero, por cada municipio y por todo Michoacán”, expresó.

A la inauguración asistieron liderazgos del municipio, como Gabriel Suárez un referente con trabajo y trayectoria en la demarcación, quienes refrendaron su respaldo al proyecto de Movimiento Ciudadano y coincidieron en la importancia de contar con un espacio que fortalezca la participación ciudadana y la construcción de soluciones desde la comunidad.

Con acciones como esta, Movimiento Ciudadano continúa fortaleciéndose en Michoacán, ampliando su estructura territorial, al ser una alternativa política cercana, ciudadana y con resultados.