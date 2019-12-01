Movimiento Ciudadano fortalece su estructura en Zamora con la instalación de su Comisión Operativa Municipal

Zamora, Michoacán, a 14 de enero de 2026.– La Fuerza Naranja continúa creciendo y consolidándose en Michoacán y como parte de este proceso de organización territorial, este día se llevó a cabo en Zamora la instalación de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano, refrendando el compromiso del partido con el fortalecimiento de su estructura y la cercanía con la ciudadanía.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó este encuentro, en el que destacó que el crecimiento del movimiento es resultado del trabajo constante, la organización y la convicción de construir una alternativa política distinta, cercana a la gente y con visión de futuro.

Durante el evento, Víctor Manríquez estuvo acompañado por el delegado nacional, Carlos Herrera Tello; el delegado regional, Hugo Martínez; Jimena Berthely, integrante de la Comisión Operativa; así como el contador Jesús Rosas, representante de la Comunidad Deportiva Zamora (CODEZA), quienes coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo el trabajo territorial en el municipio.

Al frente de esta nueva etapa en Zamora quedó Paula Montserrat García Sánchez, quien asumió la coordinación municipal de Movimiento Ciudadano, respaldada por un equipo sólido de mujeres y hombres comprometidos con escuchar a la ciudadanía, atender sus causas y trabajar con responsabilidad y resultados.

En su mensaje, el coordinador estatal subrayó que Zamora representa un punto estratégico para el crecimiento del movimiento en la región, y afirmó que Movimiento Ciudadano seguirá sumando liderazgos sociales, ciudadanos y comunitarios que compartan la visión de un Michoacán más justo, seguro y con oportunidades para todas y todos.

Ante liderazgos ciudadanos de la región, la Fuerza Naranja dejó claro que la organización, el trabajo en equipo y la participación ciudadana son la base para demostrar por qué es la única alternativa real para construir un mejor futuro para Zamora y para Michoacán.