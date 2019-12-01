Movimiento Ciudadano critica a Morena por financiamiento a partidos

Movimiento Ciudadano critica a Morena por financiamiento a partidos
Fecha: 5 de Marzo de 2026
Ciudad de México, 5 de marzo de 2026.- El dirigente, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, criticó al partido Morena por el financiamiento que recibe, al asegurar que se trata del “partido más caro del mundo”.

El líder emecista acusó a Morena de no haber cumplido con el compromiso de regresar parte de sus recursos públicos para apoyar a los afectados por los sismos registrados en 2017.

Asimismo, Jorge Álvarez Máynez cuestionó el “cinismo” de legisladores morenistas y reiteró que el partido en el poder mantiene un alto nivel de financiamiento público.

Estas declaraciones se dan en medio del debate sobre la Reforma Electoral en México, tema que ha generado críticas por parte de diversas fuerzas políticas respecto al uso de los recursos destinados a las actividades partidistas.

