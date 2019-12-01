Autoridades revisan socavón en Circuito Estadio Azteca, en Coyoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 21:15:58

Ciudad de México, 5 de marzo de 2026.- Autoridades de la Ciudad de México informaron que ya se encuentra en revisión el socavón registrado la tarde de este jueves en Circuito Estadio Azteca, esquina con San Benito, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el hundimiento fue detectado durante la tarde, lo que generó la movilización de personal de distintas áreas para evaluar la situación y evitar riesgos para automovilistas y peatones que transitan por la zona.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que actualmente realiza una inspección en la infraestructura hidráulica ubicada en el lugar, particularmente en un colector de 76 centímetros de diámetro.

Para llevar a cabo la revisión, el personal especializado utiliza equipo de video con el fin de observar el interior del colector y detectar posibles filtraciones, fracturas o cualquier tipo de daño que pudiera haber provocado el socavón.

Además, en el sitio también se emplea una retroexcavadora como parte de los trabajos de inspección y revisión de la infraestructura subterránea.

Las autoridades indicaron que las labores continuarán hasta determinar las causas del hundimiento y definir las acciones necesarias para su reparación, así como para garantizar la seguridad en la zona.