Motociclistas en Huetamo deberán usar casco obligatoriamente ante alza en accidentes viales: Pablo Varona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 09:30:27

Huetamo, Michoacán, a 10 de enero 2026.- El presidente municipal de Huetamo, Michoacán, Pablo Varona, anunció que ante la subida en accidentes viales de motociclistas en el municipio, todos las personas que circulen en ese tipo de vehículos deberán utilizar casco de manera obligatoria.

En conferencia de prensa, el edil señaló que en los primeros nueve días del presente año se registraron al menos tres incidentes graves que requirieron el traslado de las víctimas a la ciudad de Morelia, capital del estado.

En ese sentido, comentó que hay tres personas en coma tras accidentarse al viajar en un vehículo birrodante.

Comentó que en reiteradas ocasiones, las autoridades han recibido llamadas de auxilio por accidentes que necesitan que los afectados sean trasladados en helicóptero.

Por lo anterior, señaló que solicitó al director de vialidad del municipio que endurezca las medidas en esa materia, a pesar de que “algunas personas se molesten”, ya que es su “responsabilidad”.

Asimismo, señaló que, la Fiscalía General del Estado (FGE) actuará en contra de todos los adultos que lleven en motocicletas a menores de edad sin la protección necesaria y reglamentaria que sean afectados en algún incidente vial.