Motociclistas agreden a tránsitos durante operativo en Uruapan; reportan dos lesionados

Uruapan, Michoacán, 15 de abril de 2026.- Un par de elementos de Tránsito Municipal de Uruapan resultaron lesionados después de ser agredidos por motociclistas luego de que se implementara un operativo contra conductores de moto.
Al respecto se informó que elementos de tránsito llevaban a cabo un operativo contra conductores de motocicletas ruidosas y sin documentación.
En un momento determinado varios conductores de motos agredieron a los policías que resultaron heridos además de causar destrozos a una patrulla.