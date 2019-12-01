Morón llama a la paz en el Caribe y exige respeto al derecho internacional 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 15:59:09
Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2025.- El legislador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe (CREALC) del Senado de la República, emitió un posicionamiento oficial este martes en respuesta a la declaración de la Federación de Rusia, que alerta sobre la escalada de tensiones militares en el Caribe, cerca de las fronteras de Venezuela.  

El documento ruso, remitido al Senado el 18 de noviembre de 2025, condenó el incremento de la presencia militar de los Estados Unidos de América en la zona, señalando que dicha actuación se realiza bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.  

Morón, se adhirió al análisis de la CREALC, haciendo un enérgico llamado a las partes para que prevalezcan los principios del Derecho Internacional.

“Toda controversia entre naciones libres y soberanas debe resolverse conforme al derecho internacional. Privilegiamos, sin excepción, el diálogo como la vía idónea para la solución pacífica de cualquier disputa”, manifestó el legislador michoacano.

Añadió que la postura de México será siempre como lo dicta su Constitución, es decir: con respeto a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias, la no intervención, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza como método de negociación y la lucha conjunta por la paz y la seguridad.

Morón Orozco concluyó reafirmando el profundo respeto que México tiene por sus vínculos de amistad con todas las naciones, reiterando el compromiso con la paz, la cooperación y el pleno respeto a los derechos humanos como base de las relaciones diplomáticas.

