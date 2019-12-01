Morón fortalece su ruta en Morena al ser el único aspirante respaldado por Morena y el PT: Olivio López Mújica

Morelia, Michoacán, a 2 de julio 2026.- El activista de Morelia, Olivio López Mújica, afirmó que Raúl Morón Orozco llega fortalecido al proceso interno de Morena al convertirse en el único aspirante respaldado por dos de las fuerzas políticas que integran la coalición de la Cuarta Transformación en Michoacán, condición que, dijo, consolida su posición rumbo a la encuesta que definirá a la persona responsable de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

López Mújica señaló que, tras concretar su registro ante Morena y ser presentado de manera oficial como el aspirante único del Partido del Trabajo (PT), Morón se coloca como el perfil que concentra el respaldo de ambas fuerzas políticas, un hecho que fortalece su presencia dentro del proceso interno y lo perfila como un factor de unidad entre los partidos aliados.

"Raúl Morón es hoy el único aspirante que cuenta con el respaldo de Morena y del Partido del Trabajo. Ese doble apoyo representa una muestra de confianza política y lo coloca como un perfil que puede construir consensos para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán", expresó.

El activista recordó que la definición del PT fue acompañada por la dirigencia nacional de Morena durante el registro realizado en la Ciudad de México, lo que, consideró, refleja la coordinación política existente entre ambas fuerzas en torno a la aspiración del exsenador.

Asimismo, sostuvo que la trayectoria política, el conocimiento del estado y el trabajo territorial realizado por Morón fueron elementos que influyeron para que el Partido del Trabajo respaldara de manera unánime su proyecto político.

López Mújica indicó que este escenario permite que Raúl Morón participe en la encuesta interna de Morena con el respaldo de dos de los tres partidos que integran la alianza de la Cuarta Transformación, circunstancia que, afirmó, fortalece la construcción de un proyecto de unidad de cara a los próximos retos políticos en Michoacán.

Finalmente, señaló que Morón mantiene recorridos por las distintas regiones del estado para dialogar con la militancia y simpatizantes, con el propósito de consolidar una propuesta que permita dar continuidad al proyecto de transformación impulsado por la coalición.