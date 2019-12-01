Morón fortalece la unidad y consolida el respaldo del pueblo rumbo a 2027: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 13:40:26

Uruapan, Michoacán, 6 de julio de 2026.- Tras el registro del profesor Raúl Morón, el balance es positivo, pues el senador con licencia fortalece la unidad, organización y un amplio respaldo ciudadano, aseguró en rueda de prensa desde Uruapan el diputado Juan Carlos Barragán.

El también líder social destacó la importancia del respaldo del Partido del Trabajo (PT), al considerar que refleja la capacidad de Morón para construir acuerdos y sumar liderazgos en torno al proyecto de la Cuarta Transformación.

“El profesor Raúl Morón está demostrando que la transformación se defiende caminando con la gente, construyendo unidad y poniendo siempre por delante el proyecto de Michoacán”, mencionó.

Barragán resaltó que Morón continúa recorriendo el estado casa por casa y mano a mano, escuchando a las y los michoacanos, con una campaña cercana al pueblo y respetando las reglas del proceso.

Asimismo, señaló que el reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la injusticia cometida contra Raúl Morón en 2021 confirma que el tiempo pone las cosas en su lugar.

“La fuerza del profesor no viene de campañas ostentosas, sino de la confianza que le tiene el pueblo. Con unidad y organización, la Transformación seguirá avanzando en Michoacán”, concluyó.