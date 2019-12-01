Morón fortalece estructura territorial en Uruapan; organización, clave para consolidar la 4T en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 11:51:46

Uruapan, Michoacán, 12 de abril de 2026.-

Más de 600 coordinadores seccionales del equipo #UnidadPorMichoacán participaron en una reunión de evaluación territorial en Uruapan, donde se definió la ruta estratégica a seguir en las próximas semanas para fortalecer la organización del movimiento en este municipio clave.

Durante el encuentro, el senador Raúl Morón Orozco, invitado especial, destacó que la consolidación de las estructuras territoriales y el trabajo permanente son fundamentales para profundizar el proyecto de la Cuarta Transformación en Uruapan y en todo Michoacán.

En su intervención, presentó un balance político de los recorridos realizados por el estado, subrayando la importancia de llevar directamente el mensaje de la transformación y de la presidenta Claudia Sheinbaum a cada rincón de la entidad, además de fortalecer la articulación con estructuras territoriales y liderazgos en cada sección electoral.

Por su parte, Manuel López Meléndez, coordinador político del equipo en Uruapan, informó que ya se tiene presencia en la totalidad de las secciones electorales del municipio. Destacó que, a quince semanas de iniciado el año, las estructuras organizativas se han duplicado, consolidando una base territorial firme en la llamada Perla del Cupatitzio.

“En Uruapan, unidos, somos un ejército de la transformación que avanza con rumbo claro bajo el liderazgo del profesor Raúl Morón Orozco”, afirmó.

Asimismo, se reconoció el trabajo de los distintos referentes y actores políticos que integran este esfuerzo, así como la coordinación operativa encabezada por el exdiputado Martín García Avilés, cuyo trabajo ha permitido avances concretos en la consolidación de las estructuras territoriales.

Finalmente, Raúl Morón enfatizó que continuará recorriendo la geografía michoacana para fortalecer la organización de base, sumando cada vez a más ciudadanos comprometidos con un proyecto que avanza con entusiasmo, unidad y esperanza.

El encuentro reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo la estructura territorial y avanzar con firmeza en la consolidación del proyecto de transformación en Michoacán.