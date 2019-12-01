Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.– El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora, celebró la construcción de un Frente Amplio de izquierda con el PRD, al destacar que ambas fuerzas comparten objetivos históricos como la justicia social, la igualdad y la defensa de la soberanía nacional. Felicitó a la dirigencia perredista por su decisión de reencontrarse con el proyecto de transformación de México y reconoció al coordinador estatal Carlos Torres Piña por lograr un acuerdo de trascendencia nacional. “Nos une una misma raíz de lucha y, sobre todo, un mismo propósito: construir una patria de iguales, donde el bienestar y los derechos sean para todas y todos”, expresó.

Mora sostuvo que este acercamiento demuestra que las diferencias del pasado pueden superarse cuando existen causas superiores. Señaló que, frente a quienes buscan respaldo en el extranjero para intervenir en los asuntos nacionales, las fuerzas progresistas tienen la responsabilidad de defender la independencia y la soberanía de México. “Hace dos siglos luchamos por decidir nuestro propio destino. Hoy nos corresponde mantener viva esa convicción. La unidad de las izquierdas no es solamente un acuerdo político, es un compromiso con el futuro de nuestra patria”, afirmó.

Finalmente, reconoció a Octavio Ocampo, a la dirigencia estatal del PRD y a sus alcaldes y liderazgos municipales por participar en este reencuentro. Destacó que Carlos Torres Piña ha conseguido reunir a distintas expresiones de izquierda alrededor de objetivos compartidos. “Lo que Carlos Torres Piña ha logrado en Michoacán es un ejemplo para todo México: demostrar que podemos superar nuestras diferencias cuando ponemos por delante la justicia social, la soberanía y la construcción de una patria de iguales”, concluyó.