Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2026.- La senadora del PRI, Carolina Viggiano, cuestionó el rumbo político de México y acusó a Morena de concentrar el poder y debilitar la democracia. Durante sus declaraciones, advirtió que el país podría convertirse en una nación con características propias de un régimen autoritario.
Viggiano también criticó que el partido gobernante responsabilice a administraciones anteriores de los problemas actuales y señaló que México cuenta con fortalezas económicas que, desde su perspectiva, deben protegerse.
Como parte de sus argumentos, mencionós las elecciones de Veracruz, Durango y Coahuila, cuyos resultados consideró una muestra de que Morena también enfrenta límites en el ámbito electoral.
Otro de sus señalamientos estuvo relacionado con las encuestas que muestran altos niveles de aprobación al gobierno. Viggiano acusó que estos estudios se financian con recursos públicos y cuestionó que se utilicen para proyectar una imagen favorable de Morena.
“Las pagamos nosotros, las pagan con el dinero de los ciudadanos para que engañen a los ciudadanos”, expresó.
La senadora insistió en que los niveles de aprobación que reflejan las encuestas no significan que exista una ausencia de oposición o de competencia política.