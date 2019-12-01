Morena y aliados frenan discusión para eliminar impuestos al aguinaldo en debate sobre reforma de 40 horas

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2026.- En medio de la discusión en lo particular de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, legisladores de Morena y sus partidos aliados rechazaron admitir a debate una reserva que proponía eliminar la carga fiscal al aguinaldo.

La propuesta fue presentada por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa Abimerhi, quien planteó que el aguinaldo correspondiente a 15 días de salario se entregue íntegro a las y los trabajadores, sin descuentos por concepto de impuestos. El legislador argumentó que la medida permitiría fortalecer el ingreso de las familias y garantizar que esta prestación laboral cumpla plenamente con su propósito de apoyo económico a fin de año.

No obstante, la mayoría parlamentaria votó en contra de admitir la reserva para su discusión en el pleno. Al no alcanzar los votos necesarios para su admisión, el planteamiento quedó desechado sin que se abriera el debate ni se sometiera a votación el fondo de la propuesta.

El rechazo se dio en medio del análisis detallado de la iniciativa que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, uno de los temas centrales de la agenda laboral en el actual periodo legislativo.