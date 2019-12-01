Morena y aliados aprueban ley que permite inversión privada en infraestructura estratégica

Morena y aliados aprueban ley que permite inversión privada en infraestructura estratégica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 11:24:00
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Ciudad de México, a 26 de marzo 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 359 votos a favor y 80 en contra, expedir la Ley para el Fomento de la inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para permitir la inversión privada en proyectos de infraestructura pública.

Además, la mayoría legislativa avaló de igual forma, por 315 votos a favor y 89 en contra, una reserva presentada por el diputado de Morena, Carlos Ventura Palacios, para eliminar el artículo transitorio noveno, que establecía que los proyectos de inversión en infraestructura estratégica deben sujetarse a la Constitución, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dicho dictamen aprobado señala que la nueva ley es necesaria ante la contracción del 28.4% en inversión pública en 2025, “la caída más severa en tres décadas”, y para aumentarla mediante la inversión mixta con recursos privados.

“El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 plantea movilizar 5.6 billones de pesos, requiriendo 722 mil millones adicionales con respecto a la tendencia inercial, equivalentes al 4.4% del PIB. La magnitud de este esfuerzo exige un marco jurídico a la altura del desafío”, refiere el documento.

Por su parte, los diputados de oposición, que son minoría en San Lázaro, aseguraron que la propuesta del Ejecutivo permite la discrecionalidad y el tráfico de influencias para otorgar contratos de infraestructura pública a “empresarios cercanos al régimen”.

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