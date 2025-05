Morena vota en contra de campaña para prevenir secuestro virtual y extorsión telefónica en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 21 de mayo de 2025.- El diputado local por el PRI, Memo Valencia lamentó que la bancada de Morena en el Congreso del Estado haya votado en contra de realizar una campaña de prevención de dos delitos que afectan a todos los michoacanos, como es el secuestro virtual y la extorsión telefónica.

“Siguen sin aprovechar su mayoría para tomar decisiones en función de la sociedad y para evitar que haya víctimas. Son mayoría y hoy nos quedamos a un voto de la urgente y obvia resolución. Esa mayoría está desperdiciada porque no la utilizan para servir al pueblo. Esta no es una iniciativa partidista, es una iniciativa con un amplio sentido social de evitar que haya más víctimas y no se apoyó”, dijo.

Tras la presentación de la propuesta para exhortar a las secretarías de Seguridad Pública y de Educación del Estado; a la Fiscalía General del Estado; y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión a implementar una campaña permanente de prevención y combate, los legisladores morenistas consideraron que no es urgente este tipo de acciones, con el argumento de que en próximos días una diputada guinda dará a conocer una propuesta similar.

“El quererse llevar una medallita, hoy al final del día votaron en contra de un exhorto que llevaba un sentido positivo de ayuda a las víctimas. No sé cuánto se tarden en presentar esa iniciativa, pero una semana mínimo que sea, en una semana habrá miles de víctimas nuevas porque no se empieza esta gran campaña, que es muy necesaria”, afirmó.

Memo Valencia insistió en que los legisladores morenistas no votan pensando en la gente de sus distritos donde a diario se registran secuestros y extorsiones, los cuales, por el temor de la población, no se denuncian, de ahí la importancia de pedir al gobierno estatal campañas de prevención para evitar más víctimas de los delincuentes.

“Con un diputado de Morena que hubiese pensado en las víctimas de su distrito, a diario hay víctimas en cualquier, no hay un solo distrito en donde no haya víctimas de estos delitos. Cualquier persona donde haya servicio de telefonía celular o de telefonía fija, son susceptibles a ser víctimas”, dijo.

El diputado priista reconoció a la diputada de la Representación Parlamentaria, Eréndira Isauro Hernández, quien dio su voto a favor del exhorto porque ella fue víctima de estos delitos, contrario a lo sucedido con la bancada del Verde Ecologista de México, cuyos integrantes se ausentaron del recinto parlamentario al momento de la votación.