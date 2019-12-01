Morena suspende derechos partidarios a Sergio Mayer

Morena suspende derechos partidarios a Sergio Mayer
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 20:23:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2026.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó sancionar a Sergio Mayer con la suspensión de sus derechos partidarios.

El órgano interno del partido consideró que la decisión del legislador de dejar temporalmente su diputación para participar en el programa La Casa de los Famosos impactó negativamente la imagen de Morena.

La resolución forma parte de los procedimientos internos del partido para evaluar conductas de sus militantes y representantes, al considerar que deben apegarse a los principios y lineamientos establecidos por la organización.

El caso ha generado reacciones encontradas tanto dentro como fuera del partido, al abrir nuevamente la discusión sobre los límites entre la vida política y la exposición mediática.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autoridades atienden incendio de pastizal en Villas del Pedregal, Morelia
Identifican a pareja que perdió la vida en un camión de pasajeros durante un accidente en la autopista de occidente 
Localizan bolsas con restos humanos en la colonia El Mirador de Tultepec, Estado de México
Motociclistas resultan heridos tras ser atropellados cerca de la entrada al Fraccionamiento Monte Olivo de Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Sin respuestas Zamora, Michoacán, al caso de Los Alfas, la banda dirigida por un mando policiaco ligado a Jalisco y que aterrorizaba el Edomex 
Rinde protesta Memo Valencia para un nuevo periodo al frente del PRI Michoacán
Cuestionan presuntas irregularidades en asignación de plazas y designación de funcionarios en la FDYCS de la Universidad Michoacana
PT advierte que reforma electoral “no es viable” y “está fuera de toda realidad”, señala Polevnsky
Comentarios