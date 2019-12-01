Morena suspende derechos partidarios a Sergio Mayer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 20:23:31

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2026.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó sancionar a Sergio Mayer con la suspensión de sus derechos partidarios.

El órgano interno del partido consideró que la decisión del legislador de dejar temporalmente su diputación para participar en el programa La Casa de los Famosos impactó negativamente la imagen de Morena.

La resolución forma parte de los procedimientos internos del partido para evaluar conductas de sus militantes y representantes, al considerar que deben apegarse a los principios y lineamientos establecidos por la organización.

El caso ha generado reacciones encontradas tanto dentro como fuera del partido, al abrir nuevamente la discusión sobre los límites entre la vida política y la exposición mediática.