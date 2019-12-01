Morena sigue en la revisión de expedientes para elegir coordinaciones en Michoacán

Morena sigue en la revisión de expedientes para elegir coordinaciones en Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 14:36:05
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Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre del 2026.- Morena avanza en la revisión de perfiles para designar a sus coordinadores electorales en Michoacán, informó el dirigente estatal del partido, Jesús Mora González.

El líder morenista explicó que las encuestas de reconocimiento para las coordinaciones distritales federales comenzarían a aplicarse la próxima semana. 

“Se ven diferentes atributos que nos traigan como consecuencia que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones designen a quienes serán nuestros 11 coordinadores y coordinadoras aquí en Michoacán, y los 300 a nivel nacional”, señaló en rueda de prensa.

Mora González indicó que también está en marcha la revisión de expedientes de quienes se registraron para las coordinaciones municipales. Aunque aún no reciben una convocatoria para acudir a la Ciudad de México, consideró que podrían ser llamados la próxima semana.

Sobre el proceso local, adelantó que “a mediados del mes de noviembre” se publicaría la convocatoria para las coordinaciones distritales.

El dirigente afirmó que, mientras avanzan las revisiones, aspirantes y militantes continúan recorriendo el territorio, organizando asambleas y difundiendo las acciones de la llamada Cuarta Transformación.

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