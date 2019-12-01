“Morena saca las manos de la UMSNH”: Memo Valencia

“Morena saca las manos de la UMSNH”: Memo Valencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 17:07:49
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Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- Exige el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, que Morena y el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, saquen las manos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH, porque consideró, ellos están detrás de la huelga de empleados administrativos.

Denunció que uno de los propósitos de este golpeteo político por parte del mandatario estatal, es imponer a personajes como Humberto Urquiza Martínez en la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.

“En Morena todo lo que toca destruye. Morena y el gobernador están detrás de lo que está pasando en la Universidad. Quieren imponer a como dé lugar a Humberto Urquiza como rector. El que anduvo repartiendo lana en todas las comunidades de autogobierno para fomentar la creación de problemas futuros, como rector”, mencionó.

Memo Valencia lamentó lo que atraviesan miles de jóvenes estudiantes, quienes vieron interrumpidas sus clases y actividades presenciales, debido a la huelga de administrativos e indicó que le da mucha pena lo que están haciendo desde el gobierno estatal, “utilizando al Congreso, utilizando todos los espacios que tienen a su alcance este grupúsculo político, para dañar, están dañando a la Universidad”. 

Por ello, exigió a Morena sacar las manos de la Universidad. “Saquen las manos de la Universidad Michoacana señores destructores de Morena, de la transformación, esa es destrucción. Quieren destruir la Universidad”.

Finalmente, el líder priista espera que la rectora, Yarabí Ávila sea fuerte, porque enfrentar al gobernador “sin duda es difícil”, pero “ha sido valiente, ha tenido carácter, que lo siga aguantando, yo lamento que entre las patas se están llevando a la Universidad Michoacana”.

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