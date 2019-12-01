Morena ratificará triunfo en Michoacán en 2027, coinciden Fabiola Alanís y la presidenta del CEN Luisa María Alcalde

Morelia, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- En Michoacán vamos con buen ritmo en el cumplimiento de las metas de afiliación de militantes y de conformación de Comités Seccionales, afirmó la diputada Fabiola Alanís Sámano, quien coincidió con la presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, en que este Movimiento de Transformación refrendará su triunfo en las urnas en el 2027.



La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado participó en la conferencia de prensa que la dirigente y la secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde y Carolina Rangel Gracida, respectivamente, ofrecieron en Morelia, en la que se destacó que en el estado se han afiliado 174 mil personas al partido y en la primera asamblea dominical se tomó protesta a 258 comités seccionales.

Estos resultados dan cuenta del compromiso de las y los responsables de dichas tareas y de cuyo grupo Fabiola Alanís forma parte, por lo que expuso que no hay duda de que en Michoacán se cumplirá con las metas establecidas por las dirigencias nacional y estatal de Morena, a fin de que en el 2027 se ratifique el triunfo electoral de la gubernatura, diputaciones y presidencias municipales.

Fabiola Alanís también coincidió con Alcalde Luján en que Morena cumple y cumplirá con la paridad de género en la definición de candidaturas, por convicción y no por imposición, como lo hacen los partidos políticos a fin de cumplir con la ley; en ese sentido, puntualizó que el Movimiento de Regeneración Nacional logró el triunfo contundente de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que se continuará con esa premisa.

Posteriormente, la Doctora en Ciencias Sociales y fundadora de Morena participó en la reunión de coordinadores de comités seccionales, también encabezada por la dirigencia nacional morenista, en la que se atendieron todas las dudas respecto a la realización de asambleas dominicales, que en total se realizarán 2 mil 767 en la entidad.