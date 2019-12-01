Morena propone obligar a plataformas de streaming a compartir transmisión de partidos de la Selección Mexicana en cualquier disciplina.

Morena propone obligar a plataformas de streaming a compartir transmisión de partidos de la Selección Mexicana en cualquier disciplina.
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 19:50:51
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Ciudad de México, 26 de marzo de 2026.- El partido Morena presentó una iniciativa en materia de telecomunicaciones con el objetivo de garantizar la transmisión en televisión abierta de los partidos en los que participen selecciones nacionales mexicanas.

La propuesta fue firmada por el diputado Juan Guillermo Rendón, quien plantea que las plataformas extranjeras de streaming que adquieran derechos exclusivos de eventos deportivos en México estén obligadas a ceder la transmisión de dichos encuentros a concesionarios de televisión abierta.

La iniciativa no se limita al fútbol, sino que abarca cualquier disciplina deportiva en la que compitan selecciones nacionales, como béisbol, básquetbol y otras.

De acuerdo con el planteamiento, en caso de que una plataforma digital obtenga la exclusividad de transmisión en el país, deberá garantizar que los contenidos también puedan ser vistos por la población a través de televisión abierta. Si no se logra un acuerdo con las televisoras, la autoridad correspondiente intervendrá para establecer las condiciones de transmisión.

El legislador argumentó que este tipo de eventos deportivos son de interés público y social, ya que contribuyen al fortalecimiento de la identidad nacional, la cohesión social y el sentido de patriotismo entre la población.

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