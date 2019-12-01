Morena prioriza derechos humanos y justicia social en la transformación del estado

Morelia, Michoacán, 15 de septiembre del 2025.– La diputada Belinda Iturbide Díaz, en representación del grupo parlamentario de Morena, reafirmó el compromiso de su partido con la transformación de Michoacán y el respaldo a las políticas del gobierno estatal y federal.

La legisladora destacó los avances logrados en el primer año legislativo, como el respaldo a reformas constitucionales impulsadas por el Congreso de la Unión, y resaltó el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez en la estabilidad financiera del estado y la inversión en infraestructura.

Iturbide Díaz también saludó al nuevo poder judicial del estado y reiteró el compromiso de Morena de trabajar por un congreso cercano, sensible, transparente y transformador, con un enfoque en derechos humanos, bienestar social, seguridad y justicia, y sostenibilidad.

"Queremos que cada ley que aprobemos en este Congreso tenga un rostro humano y un impacto real en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Reafirmamos como Grupo Parlamentario de Morena el seguimiento de los cuatro ejes legislativos que guían nuestra agenda. Número uno, derechos humanos para todas y todos. Dos, derechos sociales para el bienestar. Tres, seguridad y justicia para la paz social. Cuatro, Estado democrático, gobierno humanista y municipalista para la transformación" , apuntó la legisladora morenista.