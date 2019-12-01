"Morena no es un partido, ni un movimiento, son un cártel que pactó con los criminales"; indicó Alejandro "Alito" Moreno

"Morena no es un partido, ni un movimiento, son un cártel que pactó con los criminales"; indicó Alejandro "Alito" Moreno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 21:45:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

México, Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2025.- Durante la sesión del Congreso General que se celebró el día de hoy, el senador “Alito” Moreno, aseguró que morena permite el libre tráfico de drogas en el país, además, recalcó que lo único que han traído al país, ha sido violencia y muerte. 
"Pasaron de una alianza electoral a un co-gobierno con el crimen organizado, que lo único que ha traído al país es violencias y muerte", indicó el senador. 

También, indicó que al menos 60 millones de mexicanos no cuentan con acceso a servicio de salud dignos, afirmando que en el país, la falta de medicinas es severa; "Morena pasará a la historia por destruir al país desde el poder público, por desplegar políticas contrarias al interés nacional, que anulan la vigencia de la democracia", comentó. 

Ante esto, los simpatizantes de Morena organizaron gritos en su contra, y levantaron pancartas en forma de protesta, por el tema que sucedió con Noroña, y también, con las declaraciones que estaba haciendo en ese momento, siendo interrumpido por estos gritos, hasta en seis ocasiones. 

“¡Porro, porro! ¡Alito, entiende, el pueblo no te quiere! ¡Alito, entiende, el pueblo no te quiere!”; eran los gritos que lanzaban en contra de Alejandro “Alito” Moreno.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Carol, un menor de 11 años, fue ultimado tras abrir la puerta de su casa en León, Guanajuato
Incendian coche junto a un cadáver en Hidalgo; se desconocen las causas del hecho 
Asaltan camión blindado en Guatemala, hay 4 personas fallecidas
Por robarse una moto, dejan sin ropa y golpeados a dos presuntos delincuentes en Hidalgo
Más información de la categoria
De rodillas e invocando a Quetzalcóatl: la nueva Corte arranca envuelta en rituales
Senador Sheffield en la mira de la FGR: investigan alianza entre Profeco y carteles para extorsionar a 6 mil gasolineras; Cuotas eran de hasta 25 mil
Cambian a mandos de al menos 5 penales de Veracruz
Cuerpos hallados en Huaniqueo, Michoacán, son de padre e hijo desaparecidos en la tenencia de Teremendo de Los Reyes: FGE 
Comentarios