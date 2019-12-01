"Morena no es un partido, ni un movimiento, son un cártel que pactó con los criminales"; indicó Alejandro "Alito" Moreno

México, Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2025.- Durante la sesión del Congreso General que se celebró el día de hoy, el senador “Alito” Moreno, aseguró que morena permite el libre tráfico de drogas en el país, además, recalcó que lo único que han traído al país, ha sido violencia y muerte.

"Pasaron de una alianza electoral a un co-gobierno con el crimen organizado, que lo único que ha traído al país es violencias y muerte", indicó el senador.

También, indicó que al menos 60 millones de mexicanos no cuentan con acceso a servicio de salud dignos, afirmando que en el país, la falta de medicinas es severa; "Morena pasará a la historia por destruir al país desde el poder público, por desplegar políticas contrarias al interés nacional, que anulan la vigencia de la democracia", comentó.

Ante esto, los simpatizantes de Morena organizaron gritos en su contra, y levantaron pancartas en forma de protesta, por el tema que sucedió con Noroña, y también, con las declaraciones que estaba haciendo en ese momento, siendo interrumpido por estos gritos, hasta en seis ocasiones.

“¡Porro, porro! ¡Alito, entiende, el pueblo no te quiere! ¡Alito, entiende, el pueblo no te quiere!”; eran los gritos que lanzaban en contra de Alejandro “Alito” Moreno.