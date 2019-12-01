Morena nacional no ve condiciones de alianza con PRD

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 16:28:26

Morelia, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- Luisa María Alcalde Luján, líder nacional de Morena, descartó la posibilidad de alianzas para el 2027 con el PRD, pero sí caminarán con el PT y PVEM.

"No lo hemos analizado, pero no veo yo condiciones de una alianza de esta naturaleza, sí una alianza con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde Ecologista y, por supuesto, con los ciudadanos, ciudadanas, mujeres, hombres que quieren y apuestan por la transformación; en todo caso, que se sumen al proyecto de Morena", respondió la ex funcionaria federal.

Agregó que en su momento hablarán de las alianzas que se conformen en los 17 estados con elecciones para el 2027 y aclaró que no habrá imposiciones.

"En el entendido de que quienes abanderen sean los que ganen las encuestas, entonces no imponer candidatos, ¿por qué? Porque ese método nos ha servido mucho", expresó Alcalde Luján.

Líderes estatales de Morena y PRD han reconocido acercamientos y diálogo, con la posibilidad de alianzas en próximas elecciones.