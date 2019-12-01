Morena llama al PT y PVEM a mantener la alianza en 2027

La Paz, Baja California Sur, a 1 de noviembre 2025.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján externó al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México, su deseo de mantenerse en alianza en las elecciones de 2027, e ir juntos en Baja California Sur y el resto del país.

“A nosotros nos gustaría mantener la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, lo hemos dicho públicamente, van a llegar los momentos en los cuales hay que tomar esa determinación, no es ahora, pero públicamente decimos, hemos sido aliados”, comentó 

En conferencia de prensa desde la ciudad de La Paz, Baja California Sur, la líder morenista destacó que gracias a esta alianza, lograda en los pasados comicios, se ha podido modificar la Constitución mexicana en el Congreso de la Unión.

“Gracias a esa alianza que se confirma en el Congreso todos los días, en la aprobación de las leyes, es que hemos podido reformar la Constitución, por eso hemos contado con las dos terceras partes, por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entonces nos fortalecemos”, manifestó la ex secretaría de Gobernación.

Asimismo, Alcalde Luján señaló que la alianza denominada como la Cuarta Transformación (4T), no es pragmática como lo hacen en el PRI y el PAN, donde se reparten todo, notarías, institutos, “según autónomos, las secretarías, subsecretarías y hasta los baños de los mercados”.

“Nosotros no, nosotros hacemos alianzas por proyectos; el proyecto de país es el que nos une y es el que ha dado la posibilidad de las reformas, en ese sentido, creemos que es importante mantener la alianza, y ya lo habremos de tocar en su momento, pero de una vez, adelantamos que nos gustaría que en el 2027, en Baja California Sur y en todo el país, podamos ir juntos”,

indicó.

En la previa tanto el PT como el Verde expresaron su deseo de ir a los comicios electorales de manera individual y no en coalición con el partido guinda u otro instituto político.

