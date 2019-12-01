Morena lidera preferencias electorales en Michoacán con ventaja de dos dígitos

Morelia, Michoacán, a 4 de enero de 2026.– Morena se mantiene como la principal fuerza política en Michoacán rumbo a la elección de gobernador, de acuerdo con la encuesta estatal de Blitz levantada del 7 al 17 de diciembre de 2025.

En intención de voto por partido, Morena obtiene 31.4%, superando ampliamente al PAN con 11.5%, seguido por MC (7.9%), PVEM (5.3%) y PRI (4.9%), lo que confirma una ventaja superior a 19 puntos porcentuales sobre su competidor más cercano.

La fortaleza de Morena no se limita a la intención de voto. En percepción ciudadana, el partido registra 42.8% de opinión buena o muy buena, contra 21.2% de opinión mala o muy mala, arrojando un diferencial positivo de +21.6 puntos, el único balance claramente favorable entre todas las fuerzas políticas evaluadas. En contraste, PAN y PRI presentan diferenciales negativos de -36.1 y -39.4 puntos, respectivamente.

Además, al plantear un escenario de continuidad, 37% de las personas encuestadas considera que lo mejor para Michoacán es que Morena siga gobernando, frente a 27% que preferiría que gobierne otro partido, mientras que 19% cree que sería lo mismo. En ejercicios con posibles candidaturas, los perfiles de Morena se mantienen competitivos y encabezando las preferencias, con rangos que van del 31% al 39%, confirmando que el partido conserva una base electoral sólida y una posición dominante rumbo al próximo proceso electora.l