Morena Jalisco condena represión contra marcha por agua en Guadalajara, Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 11 de octubre de 2026.- A través de un comunicado de prensa Morena Jalisco, publico el siguiente comunicado de prensa. “Miles de familias, mujeres, personas adultas mayores y niñas y niños salieron a las calles a ejercer su derecho constitucional a manifestarse para pedir agua limpia. El gobierno de Pablo Lemus respondió con gas lacrimógeno contra jóvenes y familias enteras, sin diálogo y sin la solución técnica que tanto presume. Condenamos con toda energía esa represión”.

“Exigimos la liberación inmediata de las y los manifestantes detenidos, porque nadie debe perder su libertad por reclamar un derecho. Exigimos también que cese la criminalización de la protesta, que se investigue el uso desmedido de la fuerza, en particular contra niñas y niños, y que se sancione a los responsables”, agrega el comunicado.

“Morena Jalisco no participó en la marcha. Lo decidimos por respeto a una movilización convocada por la ciudadanía, cuyas causas pertenecen al pueblo y a ningún partido. Por eso rechazamos que se nos quiera relacionar con ella mediante fotografías y señalamientos que circulan en algunos medios. Hoy lo importante no es la disputa entre partidos ni la confrontación política, sino que a las familias de Jalisco se les reprimió por pedir agua limpia. No permitiremos que se desvíe la atención de ese hecho ni del problema de fondo, ni que se nos relacione con mentiras”, puntualiza el comunicado

“El agua es un derecho humano, y quien la exige pide salud, vida y dignidad para su hogar. Un gobierno que no resuelve los problemas estructurales del estado, que se esconde cuando la crisis lo rebasa y que manda reprimir a quienes reclaman le debe a Jalisco una solución urgente e integral”, añade dicho boletín.

“Al pueblo de Jalisco le decimos que su lucha es una muestra de civismo y valentía frente a un gobierno sordo. Su causa es justa y es la causa de todo Jalisco, Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jalisco”, finaliza.