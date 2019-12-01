Morena es Taddei y deben responder por la corrupción en el INE: Alejandro Moreno

Ciudad de México, a 11 de novoembre 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), senador Alejandro Moreno, advirtió que Morena tiene que responder por los escándalos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), porque todo era parte de la preparación de una elección de Estado, de preparar un fraude electoral para el 2027.

Dijo que la Auditoría Superior de la Federación debe de investigar a fondo, al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), instancia ante la cual el PRI presentó ya una denuncia en contra de todos los servidores públicos que incurrieron en actos de corrupción al interior del INE.

Dicha denuncia penal es en contra de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, José Alfredo Hernández Casillas, Carlos Daniel Luna Rosas, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y demás involucrados, por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación delictuosa, entre otros.

En declaraciones a los medios de comunicación, el senador y dirigente nacional aseguró que en Morena no tienen el trabajo ni el compromiso para cumplirle a la gente en México, “y saben que van a perder la confianza de los ciudadanos”.

El Presidente del CEN del PRI expuso que la crisis en el INE es producto de una falta de visión de Morena para construir por México, producto de su autoritarismo y de querer imponer a gente que le sea afín. Por ello, insistió en que Morena debe responder por los escándalos de corrupción en el organismo electoral.

En ese sentido, el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ratificó que “está claro que Guadalupe Taddei es Morena, y Morena es Guadalupe Taddei, como lo mismo es Rocha Moya y La Barredora”.

Sostuvo además que todo lo que ha hecho Morena simplemente ha sido destruir el sistema democrático.

Explicó que la investigación que se realice en el caso de la ex presidenta del INE no solo debe ser para esclarecer una cloaca de corrupción, de entrega de contratos, de asignaciones directas, de contratistas que tomaban decisiones en el organismo electoral, sino también debe abarcar qué decisiones se tomaron.

“No es solo con la renuncia de Guadalupe Taddei que se resuelve el tema. No. Sin duda debe haber consejeras y consejeros involucrados en este entramado que hicieron para verdaderamente generar incertidumbre en el INE”, dijo.