Morena en Michoacán: Alianza oficial es con PVEM y PT; rechazan la "lógica cupular" del PRD

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 15:58:03

Morelia, Michoacán, a 21 de enero del 2026.– Morena Michoacán, reafirmó su postura respecto a las alianzas electorales, indicando que la línea oficial, expresada por la presidenta nacional, Luisa María Alcalde, es construir un frente con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, sin que se haya mencionado al Partido de la Revolución Democrática.

Jesús Mora González, dirigente estatal del partido guinda enfatizó que, a diferencia de otros partidos, Morena prioriza la voz de sus bases.

"En Morena no es así, no entienden el funcionamiento del movimiento," declaró, contrastando su proceso con la "lógica cupular" que, según él, caracterizó al PRD durante años y que resultó en la pérdida de su registro nacional.

El líder morenista destacó que las decisiones clave, como la validación de alianzas, se toman a través de órganos democráticos internos, como el Consejo Estatal, asegurando que la voz ciudadana es prioritaria.