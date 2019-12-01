Morena, en el análisis para definir perfiles para 2027 en Querétaro: Alex Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 18:56:56

Querétaro, Querétaro a 10 de enero de 2026.- En el marco de 2026, considerado un año de definiciones políticas, el secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez Ibarra, informó que el partido ya arrancó con mesas de diálogo con los perfiles que aspiran a la gubernatura, subrayando que en este proceso no debe existir favoritismo por parte de los comités estatales.

“Buscamos reflexionar, analizar y construir una ruta de trabajo, una agenda en conjunto desde Morena. Confío en que cada uno de los actores políticos que integran nuestro movimiento tendrá la madurez para dialogar, alcanzar entendimientos y cerrar filas de cara al 2027”.

Hasta el momento, dijo, se han sostenido reuniones con la senadora Beatriz Robles Gutiérrez y con el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo y en los los próximos días se continuará con estos encuentros, cuyo objetivo es garantizar un proceso interno equitativo, legítimo y basado en la voluntad ciudadana.

Reconoció que, según las últimas encuestas publicadas por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Santiago Nieto se mantiene a la cabeza con amplia ventaja, seguido por el diputado federal Gilberto Herrera, sin embargo, estos resultados son “fotografías del momento” y podrían modificarse en el transcurso del proceso.

“Desde octubre, noviembre y diciembre, Nieto ha encabezado las encuestas con casi el doble de diferencia respecto al segundo lugar”.

Destacó que tanto Nieto Castillo como Robles Gutiérrez han manifestado su compromiso de no ser factor de división, sino de fortalecer la cohesión interna del movimiento.

Este ejercicio, dijo, busca evitar fisuras cuando se definan las candidaturas y consolidar un proyecto atractivo para el electorado que permita la alternancia en el estado.

Recordó que este 2026 será un año clave para Morena a nivel nacional. Los consejeros están convocados al Consejo Nacional del próximo 13 de enero, en el que se aprobará la plataforma de coaliciones para Coahuila. En una segunda sesión se definirá la metodología y la ruta de trabajo para seleccionar a quienes encabezarán las candidaturas en los 17 estados con elecciones en 2027.