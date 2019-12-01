Morena desestima "destapes" de Alito Moreno para Michoacán; Mora González afirma: "ni solos, ni juntos, ni en bola nos van a ganar"

Morena desestima "destapes" de Alito Moreno para Michoacán; Mora González afirma: "ni solos, ni juntos, ni en bola nos van a ganar"
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 16:50:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- El líder estatal de Morena, Jesús Mora González, desestimó los recientes "destapes" de posibles candidatos del PRI a la gubernatura de Michoacán, realizados por el dirigente nacional, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

Entre los candidateables mencionados por "Alito" se encuentran la ex diputada Adriana Hernández, el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, y la actual regidora Morelia Edna Martínez como perfiles fuertes para la contienda del  2027.

"Es una decisión que ellos van a tomar, y yo lo expresé con mucha claridad, ni solos, ni juntos, ni en bola nos van a ganar en 2027", expresó en rueda de prensa el morenista.

Ante los llamados a la coalición que Memo Valencia ha hecho al PAN, Movimiento Ciudadano y al Movimiento del Sombrero, el dirigente morenista calificó al tricolor de andar de "ofrecido, construyendo alianzas imaginarias".

"Ya le han dicho que no van con el PRI porque están muy cuestionados, cargan muchos negativos los priistas, más del 75% de rechazo entre la ciudadanía. Seguramente por eso nadie quiere hacer alianzas con el PRI. Entonces, pues eso también denota que andan muy desesperados, seguramente, y como lo he venido expresando, saben que las cuentas no les dan, no tienen el respaldo popular", comentó el representante estatal del partido guinda.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un individuo en la colonia Francisco J. Múgica de Uruapan, Michoacán; resultó herido
Detienen en Uruapan, Michoacán a sujeto que estaría involucrado en varios delitos, entre ellos el robo de hidrocarburo
Detienen a hombre buscado por cometer varios delitos en Uruapan,  Michoacan
Aseguran diversos objetos durante revisión en el Centro Penitenciario de Uruapan: Segob
Más información de la categoria
¡Falta un mes para la inauguración del teleférico de Uruapan!: Gladyz Butanda 
Arranca Operativo Semana Santa dentro del Programa Héroe Paisano 2026
Reforman código familiar para ningún menor de edad pueda casarse en Michoacán
De la cárcel a su casa: Doña Carlota, la abuelita que enfrentó a invasores y mató a dos de ellos, llevará proceso en su domicilio
Comentarios