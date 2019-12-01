Morena desestima "destapes" de Alito Moreno para Michoacán; Mora González afirma: "ni solos, ni juntos, ni en bola nos van a ganar"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 16:50:18

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- El líder estatal de Morena, Jesús Mora González, desestimó los recientes "destapes" de posibles candidatos del PRI a la gubernatura de Michoacán, realizados por el dirigente nacional, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

Entre los candidateables mencionados por "Alito" se encuentran la ex diputada Adriana Hernández, el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, y la actual regidora Morelia Edna Martínez como perfiles fuertes para la contienda del 2027.

"Es una decisión que ellos van a tomar, y yo lo expresé con mucha claridad, ni solos, ni juntos, ni en bola nos van a ganar en 2027", expresó en rueda de prensa el morenista.

Ante los llamados a la coalición que Memo Valencia ha hecho al PAN, Movimiento Ciudadano y al Movimiento del Sombrero, el dirigente morenista calificó al tricolor de andar de "ofrecido, construyendo alianzas imaginarias".

"Ya le han dicho que no van con el PRI porque están muy cuestionados, cargan muchos negativos los priistas, más del 75% de rechazo entre la ciudadanía. Seguramente por eso nadie quiere hacer alianzas con el PRI. Entonces, pues eso también denota que andan muy desesperados, seguramente, y como lo he venido expresando, saben que las cuentas no les dan, no tienen el respaldo popular", comentó el representante estatal del partido guinda.