Morena cumple 15 años de una lucha que comenzó en las calles y hoy transforma Michoacán: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.— A 15 años del nacimiento de Morena como movimiento, su presidente en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que el aniversario debe servir para reconocer a quienes lo construyeron desde abajo y para recordar la responsabilidad que hoy tiene como principal fuerza política del país.

“Morena nació de las asambleas, de las caminatas por las colonias y de la decisión de millones de personas que ya no aceptaban que México siguiera gobernado para unos cuantos. El Lic. Andrés Manuel López Obrador encabezó esa lucha y nos dejó una convicción que no puede perderse al llegar al gobierno: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, expresó.

Mora recordó que el movimiento surgió el 2 de octubre de 2011 y obtuvo su registro como partido político nacional en 2014. “Es una fuerza inmensa, pero su valor no está sólo en el número. Cada afiliación representa a una persona que decidió participar en la transformación de México”, señaló.

En Michoacán, destacó el trabajo de las y los fundadores que organizaron comités cuando Morena aún no gobernaba y enfrentaba al viejo régimen desde las comunidades. Esa historia, dijo, hizo posible el triunfo de 2021 y hoy se expresa en un gobierno estatal que construye infraestructura sin endeudar a las futuras generaciones, mientras el proyecto nacional encabezado por la Presidenta de la República la Dra. Claudia Sheinbaum amplía los derechos sociales.

“Quienes estuvieron al principio merecen nuestro reconocimiento, y quienes se han sumado después tienen la misma responsabilidad de cuidar este movimiento. Morena no puede encerrarse en sus cargos ni en sus disputas internas. Nuestra tarea en Michoacán es seguir recorriendo los municipios, escuchar al pueblo y organizarlo para que la transformación continúe”, sostuvo.

Jesús Mora concluyó que el mejor homenaje al legado de López Obrador es practicar sus principios todos los días: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo; primero los pobres. Cumplir 15 años significa tener memoria de dónde venimos y claridad sobre a quién le debemos todo: al pueblo de México”.