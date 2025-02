Morena confiado de ir juntos con PT en el 2027 por gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero del 2025.- Jesús Mora González, líder en Michoacán del partido Morena, se dijo confiado de que en el 2027, sí harán alianza con el PT, indicó que hasta entre los hermanos existen diferencias.

Cuestionado sobre las diferencias que Reginaldo Sandoval, dirigente del partido del Trabajo expuso tener con el instituto político guinda, Mora Chávez agregó que no han tenido tiempo de sostener algún encuentro ya que anda ocupado con la afiliación de Morena.

"Nosotros estuvimos en mesas de trabajo en el proceso electoral, en donde consensuamos... tanto con el partido del Trabajo como con el Verde los diferentes espacios que se iban a elegir es decir, fue de mutuo acuerdo, no fueron imposiciones y que lógicamente no hubieran transitado en la coalición en el 2024 y bueno pues nosotros vamos a seguir abonando a la unidad a que vayamos juntos en el 27, yo estoy seguro de eso, podemos tener diferencias entre hermanos, siempre hay diferencias pero al final del día saldremos unidos", apuntó el ex funcionario estatal.

El representante de Morena aprovechó para decir que son respetuosos de la vida interna de todos los partidos políticos.



Respecto a la reunión del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla con los senadores Adán Augusto López Hernández y Raúl Morón Orozco, indicó que es el reflejo de la unidad que existe en Morena.