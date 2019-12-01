Morena asegura que habrá costo político para el PT y PVEM por no apoyar la Reforma Electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 07:58:35

Ciudad de México, a 12 de marzo 2026.- Luego de que la iniciativa de Reforma Electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fuera rechazada por el Pleno de la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena, indicó que llevará a cabo dos estrategias de manera inmediata.

La primera es reconstruir su relación con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), los cuales, consideran que sí tendrán un costo político por no apoyar la iniciativa federal.

La segunda disposición es comenzar con la redacción del Plan B, en la materia, la cual podría presentarse el próximo 17 de marzo, de acuerdo con sus cálculos.

Los legisladores del partido oficialista en la Cámara Baja, entre los elementos que se incluirían en la nueva propuesta, estaría la postergación de las elecciones para el Poder Judicial, programadas para realizarse en 2027.

Asimismo, se plantea adelantar la fecha de la consulta de revocación de mandato de Sheinbaum al año próximo, para que coincida con las elecciones intermedias, y retomar la propuesta ya formulada de reducir el número de regidores y síndicos en todos los municipios, para fijar un tope de 15.

Además, se contemplaría una modificación en las leyes electorales para reducir el número de diputados plurinominales en los Congresos de los estados, así como disminuir las percepciones de los legisladores locales y de los titulares de los organismos públicos locales electorales (Oples).

Igualmente, se cambiarían los términos del servicio profesional de carrera para los funcionarios que participan en los comicios, pero sin tocar a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) ni la estructura de los Oples.