Morena afirma que se "ajustó" el Plan B; preparan dictamen en el Senado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 12:17:12

Ciudad de México, a 24 de marzo 2026.- El Plan B de la Reforma Electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya fue “ajustado” y ya se resolvieron los detalles de técnica legislativa señalados, aseguró Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

A través de redes sociales, el legislador indicó que se dio “uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana”.

Asimismo, Mier agregó que en las próximas horas circulará el dictamen y la convocatoria para que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos puedan discutir y, en su caso, aprobar el proyecto el día 25 de marzo.

“Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas, para discutir y aprobar el dictamen mañana mismo, conforme al artículo 139 del Reglamento del Senado”, escribió el senador morenista.

Cabe mencionar que el anuncio del legislador se da tras la reunión sostenida junto con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, con la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Palacio Nacional.