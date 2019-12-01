Morena acusa al PAN de utilizar la seguridad para promover injerencia extranjera

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2026.- Morena acusó a gobiernos encabezados por el PAN de recurrir a la cooperación internacional en materia de seguridad como una vía para permitir una mayor intervención extranjera en asuntos que corresponden a las autoridades mexicanas.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, hizo el señalamiento al referirse a la polémica generada por la participación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en un acto encabezado por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, relacionado con la creación de una academia internacional de capacitación policial.

Montiel sostuvo que el caso de Querétaro forma parte de una serie de acciones que, a su consideración, han sido impulsadas por gobiernos panistas. Como antecedente, mencionó a Chihuahua, donde durante abril pasado participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo sin autorización federal, según expuso.

La dirigente morenista aclaró que su partido no está en contra de la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero insistió en que cualquier mecanismo de cooperación debe realizarse conforme a las leyes mexicanas y mediante las instancias federales correspondientes.

En este sentido, cuestionó que el gobierno de Querétaro haya informado a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la visita del diplomático estadunidense, pero sin que, según Morena, se hubiera sometido el esquema de colaboración a la consideración del Grupo de Alto Nivel del Gabinete de Seguridad.

El tema también fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió al gobernador Mauricio Kuri y al embajador Ronald Johnson respetar los procedimientos establecidos para la cooperación internacional en materia de seguridad. La mandataria señaló que estos asuntos deben coordinarse con la Cancillería y el Gabinete de Seguridad.

Montiel insistió en que Morena respalda la cooperación internacional siempre que se mantenga dentro del marco legal y rechazó que la seguridad sea utilizada como argumento para permitir acciones que puedan afectar la soberanía nacional.

La dirigente también sostuvo que PAN y PRI avanzan hacia una posible alianza electoral rumbo a 2027, al señalar que ambos partidos mantienen, desde su perspectiva, una postura similar respecto a la búsqueda de respaldo político fuera del país.