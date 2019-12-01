Morena abandona a su suerte la salud de los mexicanos: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 18:38:34

Morelia, Michoacán a 20 de oct de 2026.- Los gobiernos mafiosos de Morena y sus aliados han abandonado a su suerte la salud de las y los mexicanos, colocando al país en el último lugar en esperanza de vida, reveló Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional.

Quintana Martínez explicó que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -a la que pertenece México-, la cifra de personas sin acceso a servicios de salud aumentó en los gobiernos de Morena de 20 millones de mujeres y hombres a 44 millones.

“El mejor sistema de salud de Dinamarca que prometió Morena solo quedó en el imaginario de López Obrador y Claudia Sheinbaum; hoy, la realidad, es que una tercera parte de la población del país no tiene acceso a servicios básicos de salud”, señaló.

El Jefe Estatal de Acción Nacional dejó en claro que, durante los gobiernos de los presidentes panistas Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, en México se construyeron 300 unidades hospitalarias, mientras que en los dos periodos morenistas apenan llevan alrededor de cien.

“A los mañosos de Morena no les importa la salud de las y los mexicanos, pues en sus dos periodos de gobierno apenas llevan construidas cien unidades hospitalarias, mucho menos de la mitad que lograron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón”, indicó.

Carlos Quintana también lamentó que, según la OCDE, México ocupe el último lugar mundial en inversión por persona en materia de salud, así como el peor lugar en el mundo en esperanza de vida, el último peldaño en mortandad tratable y el antepenúltimo sitio en mortandad prevenible.

“Las estadísticas no mienten: hoy, México cuenta con la peor cobertura en servicios básicos de salud y también ocupa el último lugar en vacunación infantil. ¡Morena está matando a los mexicanos”, aseguró.