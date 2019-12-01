Morelos, referente de justicia y libertad: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- Gaby Molina destacó el legado histórico y político de José María Morelos y Pavón, al acudir al tradicional desfile conmemorativo por el 261 aniversario del natalicio del Siervo de la Nación. En la jornada participaron más de 9 mil estudiantes, docentes, elementos de seguridad, Protección Civil y charros de distintas agrupaciones.

La presidenta de PAR:ES señaló que Morelos impulsó las bases de un proyecto de nación con el Congreso de Chilpancingo y los Sentimientos de la Nación, donde planteó principios como la soberanía popular, la abolición de la esclavitud y la igualdad. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó en su reciente visita que Morelos dio continuidad a la lucha iniciada por Hidalgo e impulsó la creación de la Constitución de Apatzingán.

Gaby Molina subrayó que el legado de Morelos también tiene una profunda raíz educativa. Recordó que ingresó al Colegio de San Nicolás en 1790, donde estudió gramática latina, retórica, filosofía y moral; concluyó sus estudios en 1795 y obtuvo el primer lugar de su generación. Posteriormente, en Uruapan, se desempeñó como profesor de gramática y retórica.

“Morelos nos enseñó que la libertad no termina cuando se rompen las cadenas; comienza cuando cada persona puede vivir con dignidad. Por eso sigue vigente su llamado: ‘Que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado’”, expresó.

La exsecretaria de Educación destacó que, antes de ser insurgente, Morelos fue estudiante y después también fue maestro, una dimensión que refleja su compromiso con la formación y la igualdad de oportunidades. Añadió que su pensamiento mantiene vigencia en la construcción de un Michoacán donde la educación y las leyes sean herramientas para reducir desigualdades y generar mayor bienestar para todas y todos.