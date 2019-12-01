Morelos impulsa el talento y la creatividad con Cursos de Verano gratuitos en la Casa de la Cultura, Julio César Conejo invita a inscribirse

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 12:25:44

Villa Morelos, Michoacán a 13 de julio del 2026.- Con el compromiso de brindar espacios de aprendizaje, recreación y desarrollo para niñas, niños, jóvenes y adultos, el Ayuntamiento de Morelos, que encabeza el presidente municipal Julio César Conejo Alejos, dio a conocer la convocatoria para los Cursos de Verano 2026 que se impartirán en la Casa de la Cultura “Profr. J. Guadalupe Díaz Martínez”.

Las actividades se desarrollarán del 13 de julio al 28 de agosto, con inscripciones completamente gratuitas y una amplia oferta de talleres diseñados para fomentar el arte, la cultura y el fortalecimiento de habilidades en personas de distintas edades.

Entre los cursos disponibles se encuentran Pequeños Grandes Artistas, iniciación a la guitarra para niños y adultos, dibujo en 3D, bordado, tejido, acuarela, masas moldeables, repostería creativa, regularización académica y punto de cruz, entre otros, con cupo limitado y horarios matutinos y vespertinos para facilitar la participación de las familias.

El presidente municipal Julio César Conejo Alejos destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por generar oportunidades de formación y sana convivencia, promoviendo espacios donde la cultura y el conocimiento contribuyan al desarrollo integral de la población.

Asimismo, invitó a madres, padres de familia y ciudadanía en general a consultar la cartelera de actividades e inscribir a sus hijos o participar en los talleres disponibles, aprovechando esta alternativa gratuita durante el periodo vacacional.

Un gobierno con causa y en movimiento continúa impulsando iniciativas que fortalecen la educación, el arte y la cultura en Morelos, convencido de que invertir en la formación de la comunidad es construir un mejor futuro para el municipio.