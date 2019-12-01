MoreliaLab impulsa espacios de innovación y tecnología para jóvenes

Morelia, Michoacán; 06 de octubre de 2026.- Con la participación de cientos de jóvenes estudiantes, arrancó Morelia Lab, encuentro que reúne conocimiento, innovación, tecnología y emprendimiento, con el objetivo de generar espacios de aprendizaje e intercambio de ideas que contribuyan a construir una ciudad más inteligente y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Con la presencia de representantes de universidades, cámaras empresariales, jóvenes estudiantes y otras personalidades, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dio la declaratoria inaugural de este encuentro.

Las actividades iniciaron con la conferencia “No naciste tarde para esta ciudad”, impartida por el presidente municipal de Morelia, quien ante cientos de jóvenes compartió una reflexión sobre el papel de las nuevas generaciones en el desarrollo de la ciudad, así como la importancia de aprovechar las oportunidades y participar activamente en la construcción del futuro de Morelia.

Durante su participación el director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, destacó que a través del Modelo de la “Triple Hélice” (Gobierno, Academia y Cámaras Empresariales) se continuará construyendo espacios como Morelia Lab para que los jóvenes, puedan aprender, expresarse y luego aplicar esos conocimientos relativos a las nuevas tecnologías para el mejoramiento de su entorno, y cerró invitando a los estudiantes a aprovechar al cien por ciento esta jornada de conocimiento, “Hagamos de Morelia Lab una política pública para que continue llevándose a cabo”.

En su intervención, Juan José Tena García, director de la Agencia de Ciudad Inteligente y Transformación Digital del Gobierno de Morelia, agradeció al Colegio de Morelia por su apoyo para que se realice este evento y aseveró que, “Morelia Lab es el espacio para conectar y buscar transformar las problemáticas de la ciudad. Así mismo, Invitó a los jóvenes a ser proactivos y ver a la ciudad como una aplicación que necesita mejorar.

Por su parte, Valerie Cárdenas Dugal, directora ejecutiva de la Iberoamerican Technology Foundation (Iberotech), hizo un llamado a las y los estudiantes para que vivan Morelia Lab como una experiencia de aprendizaje y conozcan el uso de la inteligencia artificial con ética, responsabilidad y criterio, al considerar que esta tecnología no sustituye al ser humano, sino que constituye una herramienta para resolver situaciones de la vida cotidiana.

Asimismo, Elizabeth Vázquez Bernal, directora del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional (CVDR) Unidad Morelia del Instituto Politécnico Nacional, agradeció a las autoridades y destacó la importancia de que Morelia Lab sea un espacio de diálogo para abordar las problemáticas que se viven diariamente en la ciudad, incorporando las opiniones e ideas de las y los jóvenes como parte de este ejercicio de innovación.

Las actividades de Morelia Lab continuarán con conferencias, espacios de diálogo e intercambio de ideas en torno a la innovación, tecnología y emprendimiento.

Las personas interesadas en conocer el programa completo y registrarse en el MoreliaLab, pueden consultar el siguiente enlace: https://gobiernodigital.morelia.gob.mx/Morelialab