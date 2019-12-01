Morelia, Tuxpan y Peribán, abrirán registro al Programa de Vivienda para el Bienestar: IVEM

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2025.- A partir de mañana lunes 10 de noviembre se iniciará con la tercera etapa de registro al Programa de Vivienda para el Bienestar en Michoacán, donde personas o familias no derechohabientes podrán inscribirse para ser uno de los posibles beneficiarios.

El director del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), David Soto Quizamán, informó que el registro se abrirá en tres municipios: Tuxpan, Peribán y Morelia. La ubicación de los módulos, fechas y horarios de atención se pueden consultar a través de la página de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en el enlace pbv.conavi.gob.mx y a través de las redes oficiales del IVEM en https://www.facebook.com/IVEMich

Las personas interesadas deberán presentarse con los documentos necesarios para realizar la primera fase del registro, los cuales son identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

El programa está dirigido a personas y familias no derechohabientes, es decir, aquellas que no cotizan en ningún sistema de crédito para la vivienda. Además, se prioriza a quienes habiten en zonas prioritarias de alta y muy alta marginación, así como a grupos vulnerables como: jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y madres solteras.