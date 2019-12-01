Morelia se viste de tradición para celebrar el Día de Muertos

Morelia, Michoacán; 09 de octubre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la imagen turística de la ciudad y ofrecer a visitantes y morelianos una experiencia que resalte las tradiciones y riqueza cultural, el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, lleva a cabo acciones de embellecimiento y ambientación con motivo de la celebración de la próxima temporada de “Día de Muertos”.

Como parte de esta estrategia, la cerrada de San Agustín y diversos balcones del centro histórico han comenzado a transformarse con elementos decorativos alusivos a una de las tradiciones más representativas de México, generando una atmósfera que invita a recorrer, disfrutar y fotografiar uno de los principales atractivos de la ciudad.

La Secretaría de Turismo de Morelia, encabezada por Thelma Aquique Arrieta, trabaja en la generación de experiencias que permitan proyectar a la capital michoacana como un destino atractivo durante esta temporada, aprovechando la riqueza cultural y las tradiciones que distinguen a Morelia, esto con más de 20 actividades que se desarrollarán del 23 de octubre al 02 de noviembre.

Estas acciones buscan además fortalecer la actividad turística y comercial del primer cuadro de la ciudad e incentivar el flujo de visitantes y generar espacios que permitan a las familias disfrutar de una de las temporadas con mayor significado cultural para los mexicanos.

Con esta ambientación, Morelia refrenda su compromiso de preservar y promover sus tradiciones, al mismo tiempo que continúa creando experiencias para quienes visitan la ciudad durante una de las celebraciones más emblemáticas de México.