Morelia se suma al Boteo Teletón 2026 para mejorar vidas

Morelia, Michoacán; 02 de julio de 2026.- El Gobierno Municipal a través del DIF Morelia dio inicio al Boteo Teletón 2026, refrendando el compromiso humano de la administración con las niñas, niños y familias que requieren atención especializada para mejorar su calidad de vida.

Durante el arranque, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó la labor que realiza el CRIT Michoacán al brindar atención y acompañamiento a niñas y niños, así como a sus familias. “Si todos nos sumamos a ayudar, podemos mejorar la calidad de vida de estas pequeñitas y pequeñitos, realmente es algo de lo más noble que podemos hacer”, afirmó.

El alcalde recordó que, durante la colecta del año pasado, el municipio realizó un donativo de 100 mil pesos, y con las aportaciones adicionales que se recibieron en las alcancías colocadas en las dependencias municipales, se logró reunir un total de 147 mil 846 pesos. Por ello, invitó a las y los morelianos a superar esta meta en 2026 y demostrar nuevamente la solidaridad que distingue a la ciudad.

En su intervención, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, expresó que cada alcancía representa mucho más que un donativo: es la oportunidad de que una niña o niño dé sus primeros pasos, diga sus primeras palabras o que una familia recupere la esperanza.

“En el DIF Morelia creemos que una comunidad se mide por la manera que acompaña a quienes más lo necesitan y el día de hoy yo quiero pedirles a todos ustedes que pongamos lo que esté en nuestro alcance para que cada uno de estos niños pueda cambiar su vida”, expresó Paola Delgadillo.

Como muestra del respaldo institucional, el Gobierno de Morelia y el DIF Morelia entregaron al CRIT Michoacán un donativo de 100 mil pesos. En el acto también fue presentada la niña Blanca Victoria Vázquez Quintana, acompañada por su tía, Juana Cortés Alcaraz, quienes desde hace un año reciben el apoyo de esta institución.

La directora del CRIT Michoacán, Tatiana Cruz Lira, agradeció a nombre de la Fundación Teletón el respaldo permanente del Gobierno de Morelia y del DIF Morelia, así como la convocatoria a las dependencias municipales para participar de manera voluntaria. Destacó que más del 50 por ciento de las familias atendidas en el CRIT son de Morelia, por lo que este arranque y el donativo municipal refrendan el acompañamiento de la administración local a quienes más lo requieren.

En el inicio del Boteo Teletón 2026 estuvieron presentes las y los integrantes del Cabildo legal y ampliado, quienes se sumaron a la colecta e invitaron a la sociedad a participar para que, con la suma de voluntades, más niñas, niños y familias puedan acceder a nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida.