Morelia se engalana para recibir las Fiestas Patrias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 13:23:05

Morelia, Michoacán; 28 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia, que encabeza el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Servicios Públicos dirigida por el secretario Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, informó que se han instalado alrededor de 250 adornos patrios en diferentes puntos estratégicos de la capital, los cuales permanecerán iluminados durante todo septiembre.

La instalación incluye pasacalles, rehiletes, banderas y luminarias, algunas piezas rescatadas y rehabilitadas de años anteriores, además de nuevas adquisiciones.

Entre los espacios adornados se encuentran: la Avenida Madero, las fachadas de hoteles y edificios del Centro Histórico (de Guillermo Prieto a Zaragoza), la Plaza Villalongín, la Plaza Morelos, la Plaza de Armas Melchor Ocampo, las cerradas San Agustín y Fray Antonio de San Miguel, así como el Boulevard García de León. Además, se colocó iluminación especial en la Catedral y el Acueducto, que lucirán los colores patrios durante este mes de celebración.

El secretario Netzahualcóyotl Vázquez detalló que la inversión fue de 400 mil pesos, destinada principalmente a la rehabilitación de adornos existentes y la adquisición de nuevos elementos.

El encendido oficial será el lunes 1 de septiembre y permanecerá hasta el 30 de septiembre, como parte del embellecimiento de la ciudad y del ambiente festivo que caracteriza a estas fechas.