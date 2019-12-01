Morelia, referente nacional en inclusión, desarrollo y atención social: Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 21:33:15

Morelia, Michoacán; 14 de agosto de 2025.– En el marco de su Primer Informe de Gobierno, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó avances que consolidan al DIF Morelia, encabezado por la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, como referente de inclusión, atención especializada y desarrollo comunitario.

Con una estrategia que combina infraestructura, programas educativos y actividades que promueven la integración social, se ha fortalecido la atención a niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, así como el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.

En atención a personas con discapacidad, el Centro de Autismo Morelia se consolidó como referente nacional e internacional gracias a su infraestructura moderna, personal capacitado y programas de orientación para familias y docentes, atendiendo a sectores que antes no habían sido visibilizados.

En el último año brindó más de 6,200 horas de terapia, 227 diagnósticos y 1,500 actividades de orientación, y recibió el Premio a las Mejores Prácticas de salud infantil de la revista Alcaldes de México.

En educación inicial, Morelia es pionera en aplicar el modelo Montessori en 12 centros públicos, beneficiando a más de 2,000 niñas y niños, especialmente en comunidades con menor acceso a educación de calidad.

Este enfoque fomenta la autonomía y respeta los ritmos de aprendizaje, sentando bases sólidas para el desarrollo integral de la niñez más vulnerable.

Los Centros SPOT se han convertido en espacios de desarrollo juvenil con más de 40 talleres gratuitos en áreas como gastronomía, artes plásticas, robótica, calistenia, voleibol y producción musical. Este año, 50 de sus integrantes fueron seleccionados para competencias nacionales e internacionales, demostrando que el acceso a formación y acompañamiento abre oportunidades reales de crecimiento.

En infraestructura deportiva, se construyen nuevas canchas de fútbol en Villas del Pedregal y el Bicentenario —esta última próxima a concluir—, concebidas como espacios seguros para fortalecer habilidades, trabajo en equipo y convivencia.

En inclusión, la entrega de sillas de ruedas sin rezago y más de 1,000 apoyos funcionales ha mejorado la movilidad, autonomía y calidad de vida de quienes los reciben.

En atención a personas mayores, el Asilo Miguel Hidalgo y la Estancia Diurna del Adulto Mayor otorgaron más de 110 mil atenciones, mientras que el programa Adultos Mayores en Acción integró a 51 participantes en distintas áreas del Ayuntamiento.

Este año inició la construcción de la Casa del Adulto Mayor, un espacio integral con servicios de salud, rehabilitación y recreación para vivir esta etapa con dignidad y oportunidades de convivencia.

El presidente municipal,Alfonso Martínez Alcázar, agradeció a la ciudadanía por su confianza y respaldo, destacando que estos logros son fruto de un trabajo conjunto que proyecta a Morelia como ejemplo para otros municipios de Michoacán y del país.

Con estas acciones, el DIF Morelia reafirma su papel como motor de cambio social y constructor de la paz, acercando soluciones reales y oportunidades a quienes más lo necesitan, y fortaleciendo el tejido humano que sostiene a la ciudad.