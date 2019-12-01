Morelia recibirá a más de 7 mil asistentes en el encuentro “Al Que Cree Todo Es Posible"

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2026.- El Gobierno Municipal impulsa actividades que fortalecen la convivencia social, la unión familiar y la participación ciudadana, además de promover a la ciudad como escenario ideal para eventos de talla nacional e internacional, por ello, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), se anunció el encuentro “Al Que Cree Todo Es Posible”, el cual se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, de 9:00 a 20:00 horas, en el Auditorio Bicentenario, dentro de la Unidad Deportiva Bicentenario, ubicada en la calle Juan José Farfán, Colonia Barrio Alto, al norte de la ciudad.

Durante la rueda de prensa, la titular de Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, destacó la importancia de respaldar y sumar esfuerzos entre organizaciones y sociedad para fortalecer a las familias, fomentar la participación social y contribuir a la construcción de la paz para hacer de Morelia la mejor ciudad para vivir.

Por su parte, Marisol Estefani Munguía Paniagua, directora de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Morelia, destacó la importancia de mantener una relación cercana, respetuosa y de colaboración con todas las asociaciones religiosas.

Alberto Tapia Solórzano, Coordinador del Ministerio Despertando a las Naciones, y organizador del encuentro, indicó que esta actividad tendrá un acceso gratuito, y reúne a más de 100 iglesias y organizaciones, con participantes de distintos municipios de Michoacán, estados de la República Mexicana, y países como República Dominicana, Honduras y Estados Unidos.

La invitación está abierta a personas de todas las edades, y quienes estén interesados en asistir, pueden realizar su registro previo, vía mensaje de WhatsApp al número 443 948 2253.